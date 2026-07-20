Beskedet: Sveriges nya FIFA-ranking efter VM
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Sverige klättrar en placering på FIFA-rankingen efter sextondelsfinalen i VM.
Det går dock inte att jämföra med Norges jättelyft med hela tolv platser.
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Från 38:e till 37:e plats. Det är Sveriges nya FIFA-ranking efter VM-slutspelet.
Sverige tar sig förbi Wales men är fortsatt bakom det Polen som man slog ut i VM-playoffet. Till hösten möts 37:e placerade Sverige mot 36:e placerade Polen på nytt, den här gången i Nations Leagues B-division.
Norge klättrar desto fler platser på FIFA-rankingen efter sin kvartsfinal i VM och är nu Nordens bästa lag. Norge tar sig upp tolv platser och är nu 19:e högst rankade laget i världen. Danmark är två platser bakom.
Ny etta på världsrakningen är Spanien och väldigt logiskt är väl det att de går om Argentina efter söndagens finalseger.
FIFA-RANKINGEN – TOPP 10 I VÄRLDEN
1. Spanien
2. Argentina
3. Frankrike
4. England
5. Brasilien
6. Marocko
7. Portugal
8. Belgien
9. Nederländerna
10. Mexiko
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