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Viktor Gyökeres, Sverige. Foto: Bildbyrån

Beskedet: Sveriges nya FIFA-ranking efter VM

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Casper Nordqvist
Reporter
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Sverige klättrar en placering på FIFA-rankingen efter sextondelsfinalen i VM.
Det går dock inte att jämföra med Norges jättelyft med hela tolv platser.

East Rutherford, New Jersey, USA, den 30 juni 2026. Sveriges Viktor Gyökeres står uppställd under nationalsångerna före åttondelsfinalen i fotbolls-VM mellan Frankrike och Sverige på New York/New Jersey Stadium. Foto: Caean Couto/Imagn Images via Reuters.
Viktor Gyökeres, Sverige. Foto: Bildbyrån

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Från 38:e till 37:e plats. Det är Sveriges nya FIFA-ranking efter VM-slutspelet.

Sverige tar sig förbi Wales men är fortsatt bakom det Polen som man slog ut i VM-playoffet. Till hösten möts 37:e placerade Sverige mot 36:e placerade Polen på nytt, den här gången i Nations Leagues B-division.

Norge klättrar desto fler platser på FIFA-rankingen efter sin kvartsfinal i VM och är nu Nordens bästa lag. Norge tar sig upp tolv platser och är nu 19:e högst rankade laget i världen. Danmark är två platser bakom.

Ny etta på världsrakningen är Spanien och väldigt logiskt är väl det att de går om Argentina efter söndagens finalseger.

FIFA-RANKINGEN – TOPP 10 I VÄRLDEN

1. Spanien
2. Argentina
3. Frankrike
4. England
5. Brasilien
6. Marocko
7. Portugal
8. Belgien
9. Nederländerna
10. Mexiko

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