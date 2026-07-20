Beskedet: Sveriges nya FIFA-ranking efter VM

Sverige klättrar en placering på FIFA-rankingen efter sextondelsfinalen i VM.

Det går dock inte att jämföra med Norges jättelyft med hela tolv platser.

Viktor Gyökeres, Sverige. Foto: Bildbyrån

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Från 38:e till 37:e plats. Det är Sveriges nya FIFA-ranking efter VM-slutspelet.

Sverige tar sig förbi Wales men är fortsatt bakom det Polen som man slog ut i VM-playoffet. Till hösten möts 37:e placerade Sverige mot 36:e placerade Polen på nytt, den här gången i Nations Leagues B-division.

Norge klättrar desto fler platser på FIFA-rankingen efter sin kvartsfinal i VM och är nu Nordens bästa lag. Norge tar sig upp tolv platser och är nu 19:e högst rankade laget i världen. Danmark är två platser bakom.

Ny etta på världsrakningen är Spanien och väldigt logiskt är väl det att de går om Argentina efter söndagens finalseger.

FIFA-RANKINGEN – TOPP 10 I VÄRLDEN

1. Spanien

2. Argentina

3. Frankrike

4. England

5. Brasilien

6. Marocko

7. Portugal

8. Belgien

9. Nederländerna

10. Mexiko