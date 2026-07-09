Blågult klättrar på VM-rankning – tia (!) någonsin

3 000 mål.

Så många har gjorts i VM-historien.

Av de 3 000 är Sverige ensamt ansvarigt för 2,9 procent – vilket är tia på listan.

Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Foto: Bildbyrån

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När Enzo Fernandez dunkade in 3–2 till Argentina i åttondelsfinalen mot Egypten i tisdags sköt Chelsea-mittfältaren den regerande världsmästaren vidare i turneringen. Men Fernandez gjorde även något annat. Han gjorde nämligen VM-historiens 3 000:e mål.

Ja, sedan 1930 har det alltså noterats 3 000 fullträffar, varav Brasilien är ensamt ansvarig för 247 mål – 8,2 procent av alla VM-mål någonsin, enligt nya siffror från statistiktjänsten Opta.

Sverige tia någonsin

Sverige då? Jo, bara i sommarens mästerskap i Nordamerika gjorde ”Blågult” sju mål vilket tog det svenska landslaget upp på totalt 87 gjorda VM-kassar. Det motsvarar 2,9 procent av alla (!) mål i VM någonsin.

Med det är Sverige alltså tia på listan över flest gjorda mål i världsmästerskap någonsin. ”Blågult” trumfas av bland annat nyss nämnda Brasilien, Tyskland (inklusive Västtyskland), Argentina, Frankrike och Italien.

Flest gjorda VM-mål: