Blågult klättrar på VM-rankning – tia (!) någonsin
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3 000 mål.
Så många har gjorts i VM-historien.
Av de 3 000 är Sverige ensamt ansvarigt för 2,9 procent – vilket är tia på listan.
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När Enzo Fernandez dunkade in 3–2 till Argentina i åttondelsfinalen mot Egypten i tisdags sköt Chelsea-mittfältaren den regerande världsmästaren vidare i turneringen. Men Fernandez gjorde även något annat. Han gjorde nämligen VM-historiens 3 000:e mål.
Ja, sedan 1930 har det alltså noterats 3 000 fullträffar, varav Brasilien är ensamt ansvarig för 247 mål – 8,2 procent av alla VM-mål någonsin, enligt nya siffror från statistiktjänsten Opta.
Sverige tia någonsin
Sverige då? Jo, bara i sommarens mästerskap i Nordamerika gjorde ”Blågult” sju mål vilket tog det svenska landslaget upp på totalt 87 gjorda VM-kassar. Det motsvarar 2,9 procent av alla (!) mål i VM någonsin.
Med det är Sverige alltså tia på listan över flest gjorda mål i världsmästerskap någonsin. ”Blågult” trumfas av bland annat nyss nämnda Brasilien, Tyskland (inklusive Västtyskland), Argentina, Frankrike och Italien.
Flest gjorda VM-mål:
|Nation
|Antal VM-mål
|Procent av totalen
|Brasilien
|247
|8,2%
|Tyskland
|243
|8,1%
|Argentina
|166
|5,5%
|Frankrike
|150
|5,0%
|Italien
|128
|4,3%
|Spanien
|117
|3,9%
|England
|115
|3,8%
|Nederländerna
|107
|3,6%
|Uruguay
|92
|3,1%
|Sverige
|87
|2,9%
|Ungern
|87
|2,9%
|Belgien
|82
|2,7%
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