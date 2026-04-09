Luis Suarez lämnade Uruguays landslag 2024.

Nu öppnar anfallsstjärnan för en återkomst i VM.

– Nu funderar man på det igen, säger han enligt El Pais.

Luis Suarez valde att lämna Uruguays landslag 2024 och har sedan dess inte gjort en enda landskamp.

I sommar väntar VM-slutspel för Uruguay och nu öppnar den 39-årige forwarden för att göra en återkomst.

– För att vara helt ärligt så har min gnista för fotbollen försvunnit lite sedan jag slutade i landslaget, säger Suarez enligt El Pais och fortsätter:

– Landslaget är såklart någonting man alltid vill. Nu funderar man på det igen. VM närmar sig, och vad gör man då? Jag kommer aldrig att säga nej till mitt land. Jag kommer aldrig att säga nej till Uruguay.

Suarez förklarar också varför han valde att avsluta sin landslagskarriär för två år sedan.

– Jag slutade spela för att göra plats åt andra spelare eftersom jag kände att jag hade nått en punkt där jag inte längre kunde hjälpa landslaget. Men om de behöver mig kommer jag aldrig att säga nej till landslaget.

Luis Suarez är Uruguays mesta målskytt med 69 baljor på 143 landskamper.