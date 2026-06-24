Bosnien-Hercegovina vann mot Qatar – grupptrea

Grupp B är avgjord.

Schweiz vinner gruppen, Kanada kommer tvåa och Bosnien-Hercegovina blir trea.

Detta efter Bosnien-Hercegovinas seger mot Qatar.

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Bosnien-Hercegovina och Qatar möttes under onsdagskvällen. Då slutade mötet 3–1 till Bosnien-Hercegovina.

Bosniens ledningsmål kom tidigt i matchen när talangen Kerim Alajbegović klev fram och gav Bosnien-Hercegovina ledningen. Bara några minuter senare utökades försprånget när Edin Dzeko var den sista bosniska spelaren på bollen innan 2–0-målet.

Fullträffarna innebar att Bosnien-Hercegovina tillfälligt gick upp på fyra poäng och passerade Sverige i kampen om platserna som bästa grupptreor.

Qatar lyckades dock reducera före paus genom Al Haydos, vilket gav visst hopp inför den andra halvleken. Närmare än så kom man däremot aldrig.

I stället kunde Bosnien-Hercegovina punktera matchen med tio minuter kvar att spela. Inhopparen Ermin Mahmic gjorde 3–1, vilket också blev slutresultatet.

Bosnien-Hercegovina ser nu ut att ha mycket goda möjligheter att avancera vidare i VM men än är inget klart

För Qatar är turneringen däremot över.