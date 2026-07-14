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Foto: Bildbyrån

Caspers Comboelva: Yamal tar plats bland Franska stjärnorna

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Casper Nordqvist
Reporter
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Det är dags för gigantmöte i den första VM-semin.
Frankrike ställs mot Spanien klockan 21:00.
Här är FotbollDirekts Casper Nordqvists gemensamma elva.

Foto: Bildbyrån

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Äntligen har det blivit dags för en av världsmästerskapets mest uppsnackade möten. I kväll, tisdag, ställs Frankrike mot Spanien i den första av två semifinaler i VM 2026 och en plats i finalen senare i veckan ska delas ut.

Inför gigantmötet har FotbollDirekts VM-expert Casper Nordqvist tagit ut sin bästa gemensamma startelva. Då är det knapp fördel för fransoserna, men på mittfältet dominerar ”La Roja”.

Caspers gemensamma elva:

  • Målvakt: Mige Maignan (Frankrike)
  • Högerback: Jules Koundé (Frankrike)
  • Mittback: William Saliba (Frankrike)
  • Mittback: Aymeric Laporte (Spanien)
  • Vänsterback: Marc Cucurella (Spanien)
  • Mittfältare: Rodri (Spanien)
  • Mittfältare: Pedri (Spanien)
  • Högerytter: Lamine Yamal (Spanien)
  • Offensiv mittfältare: Michael Olise (Frankrike)
  • Vänsterytter: Ousmane Dembélé (Frankrike)
  • Anfallare: Kylian Mbappé (Frankrike)

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