Caspers Comboelva: Yamal tar plats bland Franska stjärnorna

Det är dags för gigantmöte i den första VM-semin.

Frankrike ställs mot Spanien klockan 21:00.

Här är FotbollDirekts Casper Nordqvists gemensamma elva.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Äntligen har det blivit dags för en av världsmästerskapets mest uppsnackade möten. I kväll, tisdag, ställs Frankrike mot Spanien i den första av två semifinaler i VM 2026 och en plats i finalen senare i veckan ska delas ut.

Inför gigantmötet har FotbollDirekts VM-expert Casper Nordqvist tagit ut sin bästa gemensamma startelva. Då är det knapp fördel för fransoserna, men på mittfältet dominerar ”La Roja”.

Caspers gemensamma elva: