Frankrike ställs mot England i VM-bronsmatchen i kväll.

Men det är inte bara en match mellan världens tredje och fjärde bästa landslag.

Det är även en match som är värd nästan 32 miljarder svenska kronor.

Bildmontage, Kylian Mbappé, Frankrike, och Harry Kane och Jude Bellingham, England. Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Ja, i kväll (natt) är det dags för den näst sista matchen i detta världsmästerskap. 102 matcher har spelats och 48 deltagare har blivit till fyra, och under natten till söndag, svensk tid, ska det avgöras vilken nation som är världens tredje bästa på fotboll; är det England eller Frankrike?

Oavsett hur det går under lördagsnatten står det i alla fall klart att planen fullständigt kryllar av individuellt briljanta fotbollsspelare. Den franska stjärntrion Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé och Michael Olise har tillsammans bidragit med 23 poäng framåt, medan Englands offensiva duo Jude Bellingham och Harry Kane har gjort sex mål och en assist vardera.

Och den individuella kvalitén speglas i spelarnas värderingar.

Dyraste landslagen i världen

Enligt färska siffror från sajten Transfermarkt är nämligen Frankrike världens högst värderade landslag. Tillsammans värderas ”Les Bleus” spelartrupp i VM 2026 till värderas totalt 1,52 miljarder euro (motsvarande omkring 16,77 miljarder kronor) Tvåa på listan? Jo, England, som värderas till 1,36 miljarder euro (omkring 15 miljarder kronor).

Högst värderade landslag i VM 2026

Plats Landslag Värdering (kronor) 1 Frankrike 16,77 miljarder 2 England 15,00 miljarder 3 Spanien 13,46 miljarder 4 Portugal 11,14 miljarder 5 Tyskland 10,45 miljarder 6 Brasilien 10,24 miljarder 7 Argentina 8,91 miljarder 8 Nederländerna 8,32 miljarder 9 Norge 6,51 miljarder 10 Belgien 6,04 miljarder … 15 Sverige 4,51 miljarder Källa: Transfermarkt.com.

Tillsammans värderas Frankrike och England till hisnande 2,88 miljarder euro, vilket motsvarar drygt 31,7 miljarder svenska kronor.

Finalen, som spelas under söndagskvällen, mellan Spanien och Argentina kommer inte ens i närheten av den värderingen. Spanien värderas trots allt som världens tredje dyraste landslag (omkring 13,46 miljarder kronor), medan Lionel Messi och kompani kvalar in på en sjundeplats på listan.

Totalt är finalen värd motsvarande 22,37 miljarder kronor, enligt Transfermarkts värdering. Det är alltså nästan 10 miljarder kronor mindre än bronsmatchen mellan England och Frankrike.

Högst värderade spelare i VM 2026