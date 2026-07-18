Frankrike – England: Truppnyheter och förväntade startelvor

Frankrike ställs mot England i bronsmatchen av VM 2026.

Matchen spelas klockan 23:00, svensk tid, den 18 juli.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Skador på nyckelspelare tvingar fram förändringar, och både Didier Deschamps och Thomas Tuchel förväntas rotera kraftigt i sina startelvor för att ge speltid till spelare som fått stå tillbaka under turneringen.

Frankrike: Status i truppen och förväntad startelva

Frankrike har drabbats av ett tungt avbräck i försvaret. Mittbacken William Saliba tvingades utgå med en ryggskada mot Spanien och hans medverkan är högst osäker. Maxence Lacroix förväntas kliva in som ersättare. I övrigt väntas Didier Deschamps ge chansen till flera yngre talanger, men behålla Kylian Mbappé på topp i hans jakt på Guldskon.

Frankrike förväntad startelva (4-2-3-1): Maignan – Kounde, Konate, Lacroix, Hernandez – Kone, Zaire-Emery – Cherki, Olise, Doue – Mbappe.

Denna uppställning signalerar en blandning av erfarenhet och ungdomlig entusiasm. Fokus ligger på att ge Mbappé maximalt understöd i anfallet, samtidigt som spelare som Zaire-Emery och Cherki får värdefull erfarenhet från ett stort mästerskap.

England: Status i truppen och förväntad startelva

Även England har skadeproblem att hantera. Försvararna Reece James och John Stones är båda borta, vilket skapar en lucka i backlinjen. Dessutom finns det frågetecken kring Jude Bellingham, som riskerar avstängning efter en dispyt i samband med semifinalförlusten. Thomas Tuchel står inför en utmaning att pussla ihop ett slagkraftigt lag.

England förväntad startelva (4-2-3-1): Pickford – Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly – Rice, Anderson – Rogers, Bellingham, Gordon – Kane.

Tuchel förväntas lufta truppen, vilket kan ge spelare som Djed Spence och Morgan Rogers chansen från start. Om Bellingham är otillgänglig blir det ett stort kreativt tapp, och ansvaret vilar tungt på lagkapten Harry Kane att leda anfallslinjen.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.