Inför matchen: Frankrike – England

Frankrike ställs mot England i bronsmatchen av VM 2026.

Matchen spelas klockan 23:00, svensk tid, den 18 juli.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Två europeiska giganter, Frankrike och England, ställs mot varandra på Hard Rock Stadium i kampen om bronset i VM 2026. Båda lagen kommer från bittra semifinalförluster och siktar på att avsluta turneringen med en seger för att rädda hedern.

För Frankrike handlar det om att studsa tillbaka efter att ha missat chansen att nå en tredje raka VM-final efter en 2-0-förlust mot Spanien. För England är detta en möjlighet att säkra sin bästa placering i ett världsmästerskap sedan 1966 och ta hem sin blott andra VM-medalj någonsin.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Denna bronsmatch bjuder på en intressant taktisk duell. Frankrike har varit en offensiv kraft genom hela turneringen, med 16 gjorda mål och turneringens högsta förväntade mål (xG) på 14.65. Deras attack, ledd av en glödhet Kylian Mbappé, tystnade dock helt mot Spanien, vilket väcker frågor om deras förmåga att bryta ner välorganiserade försvar.

England har å sin sida visat sig sårbara defensivt. Med åtta insläppta mål och det högsta förväntade insläppta målen (xGA) bland semifinalisterna (6.46) är deras försvarslinje en tydlig svaghet. Deras styrka ligger i anfallet, där de har nätat 14 gånger. Nyckeln för Frankrike blir att utnyttja sin snabbhet i omställningarna mot Englands högt stående ytterbackar.

Motivationen kommer att spela en avgörande roll. Frankrike vill undvika ett totalt misslyckande, medan England jagar en historisk medalj. Dessutom har Kylian Mbappé en personlig kamp att utkämpa, då han är med i racet om att bli turneringens bästa målskytt.

Inbördes möten

Historiskt sett har mötena mellan Frankrike och England varit jämna, men på senare tid har Frankrike haft ett tydligt övertag. I de åtta tävlingsmatcher som spelats har Frankrike tre segrar mot Englands två, medan tre har slutat oavgjort.

Frankrike vann det senaste viktiga mötet, kvartsfinalen i VM 2022, med 2-1. De har bara förlorat en av de fem senaste tävlingsmatcherna mot England. Englands senaste seger i en tävlingsmatch mot fransmännen kom så långt tillbaka som i VM 1982.

Statistiken pekar mot en målrik match. Fyra av de fem senaste mötena har sett båda lagen göra mål. Bronsmatcher i VM-historien är dessutom kända för att vara öppna tillställningar, där 16 av 20 har slutat med över 2.5 mål.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.