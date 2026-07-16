Craig Gordon avslutar karriären

VM:s äldsta spelare Craig Gordon väljer att avsluta karriären.

Det bekräftar målvakten i en video på X.

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Med sina 43 år var Craig Gordon den äldsta spelaren i VM, dock utan att spela en enda minut. Det kommer kanske därför inte som någon överraskning att veterankeepern nu väljer att avsluta karriären.

Gordon har varit aktiv på elitnivå sedan 2001, med ett uppehåll mellan 2010 och 2012 tillföljd av en återkommande knäskada.

Karriären både inleddes och avslutades i Heart of Midlothian. Det är också via klubbens officiella kanaler som Gordon tar avsked.

– Jag har aldrig velat att det skulle ta slut, men förr eller senare måste det göra det. Jag har fått leva mina drömmar, och för det är jag oerhört tacksam, säger målvakten.

Craig Gordon har även representerat Cowdenbeath, Sunderland och Celtic. Han står noterad för 84 landskamper för Skottland.