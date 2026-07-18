Cucurellas löfte: ”Då slutar jag i landslaget”

Marc Cucurella har kommit med ett oväntat utspel inför VM-finalen. Om Spanien vinner VM-guld planerar försvararen att sluta i landslaget.

Trots att han bara är 27 år gammal.

Marc Cucurella, Luis De La Fuente. Foto: Bildbyrån

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Marc Cucurella är på toppen av sin karriär och har spelat en tongivande roll i Spaniens VM-turnering. Real Madrid-stjärnan var bland de bästa på planen i semifinalen mot Frankrike, och hyllades stort efter sin insats. Men inför söndagens VM-final kommer försvararen med ett oväntat besked.



– Om jag vinner VM, kommer jag ringa Luis De La Fuente dagen efter och säga att jag slutar i landslaget, säger Cucurella enligt MSN.



27-åringen var även med och vann EM med Spanien för två år sedan, och skulle alltså kunna sälla sig till skaran av fotbollsstjärnor som vunnit både VM och EM. I samma veva sade Cucurella skämtsamt att han skulle tatuera in en bild på förbundskaptenen De La Fuente om Spanien vinner över Argentina.



Cucurella har spelat samtliga minuter i turneringen för Spanien.