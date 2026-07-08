Dalić avgår efter fiaskot

Ytterligare en förbundskapten avgår efter VM.

Den här gången är det Kroatiens Zlatko Dalić.

Tränaren avgår efter nästan nio år på posten.

Zlatko Dalić. Foto: Alamy

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VM 2026 har redan sett en hel drös förbundskaptener som har avgått. Bland annat Julian Nagelsmann (Tyskland), Ronald Koeman (Nederländerna), Marcelo Bielsa (Uruguay) och Roberto Martínez (Portugal) har valt att lämna eller fått sparken – nu kommer nästa i raden.

Det rör sig om Kroatiens mångårige förbundskapten Zlatko Dalić. 59-åringen avgår självmant efter nästan nio år på posten.

”Förbundskapten, tack för allt – segrarna, framgångarna, VM- och EM-platserna, medaljerna, sammanhållningen, respekten och ditt orubbliga engagemang för att kämpa för Kroatien, både på och utanför planen”, skriver Kroatiens fotbollförbund.

A humble arrival. An unforgettable journey. A proud farewell.



Following nearly nine years, head coach Zlatko Dalić has decided to close his incredibly successful chapter with #Croatia. 🥈🥉🥈



Head coach, thank you for everything – the victories, the achievements, the qualifying… pic.twitter.com/LHLzoe0JVj — HNS (@HNS_CFF) July 8, 2026

Kroatien gick vidare från gruppspelet i VM 2026 som grupptvåa, men i sextondelsfinalen blev det direkt uttåg mot Portugal.