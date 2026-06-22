Decimerat Belgien kryssade mot Iran

Belgien ställdes mot Iran i den andra gruppomgången i VM.

Matchen slutade 0–0.

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Belgien har inte lyckats vinna i VM hittills. I den första gruppomgången spelade de lika mot Egypten. Det blev en liknande historia mot Iran.

Utanför arenan befann sig demonstranter för att protestera mot det pågående kriget i Iran.

Inne på arenan blev det ingen målfest. I stället slutade matchen 0–0 efter att Belgiens Nathan Ngoy blivit utvisad i den 66:e minuten.

Belgien ställs härnäst mot Nya Zeeland medan Iran möter Egypten.