Decimerat Belgien kryssade mot Iran
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Belgien ställdes mot Iran i den andra gruppomgången i VM.
Matchen slutade 0–0.
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Belgien har inte lyckats vinna i VM hittills. I den första gruppomgången spelade de lika mot Egypten. Det blev en liknande historia mot Iran.
Utanför arenan befann sig demonstranter för att protestera mot det pågående kriget i Iran.
Inne på arenan blev det ingen målfest. I stället slutade matchen 0–0 efter att Belgiens Nathan Ngoy blivit utvisad i den 66:e minuten.
Belgien ställs härnäst mot Nya Zeeland medan Iran möter Egypten.
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