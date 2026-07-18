England går mot storkross – stor ledning i första halvlek

Declan Rice ger England ledningen i bronsmatchen.

Frankrike är därmed i underläge.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Declan Rice frälser England och ger landet ledningen i bronsmatchen mot Frankrike.

Detta efter bara tre minuter av matchen. Kort därefter får Saka in bollen i mål men det döms bort för offside. Med 18 minuter på klockan kunde Ezri Konsa sätta 2–0 för England. Med dryga tio minuter kvar av den första halvleken gör England 3–0.

Precis innan halvtidspaus gör Saka sitt andra mål för dagen och ser till att första halvlek slutar 4–0.

***

Startelvor:

Frankrike: Maignan – Gusto, Konaté, Lacroix, T. Hernandez – Zaire-Emery, Rabiot – Olise, Cherki, Doué – Mbappé.

England: Henderson – Quansah, Konsa, Guehi, Spence – Rice – Saka, Eze, Rogers, Rashford – Toney.