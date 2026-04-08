Duckar känsliga frågan: ”Är inte 22, går inte på den”

Hjälte i VM-playoffet.

Nu måste Kristoffer Nordfeldt vara inställd på att stå även i mästerskapet… eller?

– Jag är inte 22, jag går inte på den där. Det är helt och hållet en fråga för förbundskaptenen, säger AIK-keepern till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han har länge varit ifrågasatt i landslaget.

Ska verkligen AIK-målvakten Kristoffer Nordfeldt vara en del av Blågult? Så har det låtit under flera år.

Men inte längre. VM-playoffet mot Ukraina och Polen har vänt svenska folket i frågan.

Ändå ser sig 36-åringen, som nyligen förlängt sitt kontrakt med AIK över årets allsvenska säsong, inte fortsätta med fotbollen särskilt länge till då han uttryckligen beskriver det som att han ”lägger av om något år”, detta alltså trots att han nu är allas målvaktshjälte.

– Jag är medveten om hur den här branschen fungerar. Nu är jag hjälte, men det går lika fort åt andra hållet, säger Nordfeldt till FD och fortsätter:

– Det gäller att stå stadigt på jorden. Jag har mycket erfarenhet med mig, så det ska nog gå bra.

Nordfeldt gjorde debut i A-landslaget redan 2011 och var med i såväl VM 2018 som EM 2020. Trots alla år i Blågult har det bara blivit 20 A-landskamper. Andreas Isaksson och Robin Olsen gick alltid före som respektive etta.

Kampen med Johansson: ”Inte min fråga att svara på”

Större chans för Nordfeldt blev det efter Olsens uppmärksammade exit från landslaget i höstas efter schismen med Jon Dahl Tomasson. Viktor Johansson som blev ny etta tog inte chansen i VM-kvalet och var nu skadad i playoffet.

Även om Johansson, till vardags i Stoke City, skulle hinna tillbaka till VM menar nu många att Nordfeldt borde få fortsätta stå i mästerskapet. Han själv är desto mer förtegen.

– Det är inte min fråga att svara på utan det är hundra procent Graham (Potter) som avgör vem som står i mål i landslaget.

Men nästa samling är när ni ska ladda upp inför VM. Hade du inte blivit besviken om du petas som etta då?

– Jag är inte 22 år, jag går inte på den där… Det är helt och hållet en fråga för förbundskaptenen, avslutar veteranen.