Dystra siffrorna för England i VM

England hade ett bollinnehav på närmare 79 procent mot Ghana.

Trots det slutade matchen mållöst.

Det har inte hänt sedan mättningarna började för 60 år sedan.

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England hade kunnat säkra förstaplatsen i Grupp L vid seger mot Ghana. Men trots ett massivt spelövertag slutade matchen i Foxborough 0–0 och allting kommer därmed avgöras i den sista omgången.

I och med det mållösa resultatet cementerar England sin ledande position på en inte helt smickrande lista. 0–0-matchen på Boston Stadium var engelsmännens 13:e mållösa VM-match någonsin.

Enligt Opta är det överlägset mest av alla nationer som spelat VM.

Samtidigt skrev England ny VM-historia av det mindre charmiga slaget. Sedan mätningarna startade 1966 har inget annat landslag i ett VM har haft ett så högt bollinnehav som England hade mot Ghana (78,8 procent) utan att göra mål, enligt Opta.

Om England vinner sin grupp kommer man ställas mot en grupptrea i sextondelsfinalen. Blir man däremot två väntar en annan tvåa i Grupp K, vilket kommer bli antingen Colombia eller Portugal.

I dagläget leder England gruppen på bättre målskillnad än Ghana.