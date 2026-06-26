Ecuador utlyser helgdag efter segern

Ecuador chockade och vann mot Tyskland.

Då utlyste landets president en helgdag.

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Ecuador vann mot Tyskland, en riktig bomb inom VM.

Det sydamerikanska landslaget svarade för en heroisk insats och besegrade motståndet med 2–1. Jublet visste inga gränser på arenan i New York – och firandet fortsatte hemma i Ecuador, där nationen säkrade sin första plats i VM-slutspelet på 20 år.

För den som planerade att fira långt in på natten kom också ett välkommet besked från landets högsta ledning.

President Daniel Noboa utlyste fredagen till nationell helgdag, rapporterar El Comercio.

Det innebär att många arbetsplatser håller stängt under dagen, samtidigt som skolor och universitet också håller stängt.