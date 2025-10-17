Vägrar prata om landslaget: ”Här för att prata om derbyt”

KARLBERG. Han fick speltid i båda VM-kvalförlusterna för Sverige.

Däremot vill inte Anton Salétros prata om den gångna landslagssamlingen inför derbyt.

– Som fotbollsspelare kommer det alltid en ny match och ny träning, det är en del av jobbet, säger han under fredagens pressträff.

Foto: Bildbyrån

Anton Salétros var en av två AIK-spelare som var uttagen i den svenska VM-kvaltruppen som förlorade mot Schweiz och Kosovo i oktober.

Efter fredagens träning på Karlberg mötte ”Gnaget”-kaptenen upp media som hade fått en tydlig anvisning från klubbens presschef. Bara frågor om det stundande derbyt mot Hammarby på söndag.

Frågan är dock hur man lyckas ladda om från två tuffa förluster till ett viktigt derby i den allsvenska slutstriden?

– Som fotbollsspelare slår man av och på rätt ofta. Det är så och man försöker att gå vidare rätt snabbt, säger Salétros.

På frågan om vems beslut det var att inte prata om den nyss avslutade landslagssamlingen svarar Salétros:

– Det får du prata med Stefan (Mellerborg) om.

Sagt och gjort frågade FotbollDirekt AIK:s presschef Stefan Mellerborg.

– Det är Antons beslut. Sedan vill vi också hålla fokus på derbyt nu, menar Mellerborg.

Vidare berättar AIK:s landslagsspelare att han inte vill kommentera beslutet att entlediga förbundskapten Jon Dahl Tomasson.

– Jag är här för att prata om derbyt idag.

Salétros får en ny fråga om det verkligen är så lätt att släppa en tuff landslagssamling och ladda om inför ett viktigt derby.

– Som fotbollsspelare kommer det alltid en ny match och ny träning, det är en del av jobbet, avslutar han.

Matchen mellan Hammarby och AIK har avspark klockan 14.00 på söndag.