Emil Forsberg lägger av i landslaget: ”Det är klart”

92 landskamper för Sveriges landslag – men några fler blir det inte.

Emil Forsberg, 34, meddelar att han slutar i ”Blågult”.

– Det är klart, säger han i podcasten Fotbollsmorgon.

Emil Forsberg. Foto: Bildbyrån

Den 34-åriga New York Red Bull-spelaren Emil Forsberg har inte varit en favorit hos förbundskapten Graham Potter. Nu är tiden i ”Blågult” över för yttern. Det meddelar han i Fotbollsmorgons YouTube-sändning under torsdagsmorgonen när han får frågan om vad han skulle svara om Potter ringer.

– Då tackar jag nej. Jag har inte meddelat detta till landslaget ännu, men kommer att göra det efter VM, säger han.

”Kommer aldrig glömma det”

Stjärnan har totalt gjort 92 landskamper för Sveriges A-landslag och var bland annat en viktig del i den ”Blågult” som tog sig till kvartsfinal mot England i VM 2018 i Ryssland.

– Jag är otroligt glad och stolt över allt jag har fått uppleva i landslaget. Jag är bara oerhört tacksam. Alla spelare jag har spelat med och gemenskapen vi har haft är något jag aldrig kommer att glömma, säger Forsberg.

Forsberg vann Guldbollen, priset som delas ut till Sveriges bästa fotbollsspelare varje år, 2021.