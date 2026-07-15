England – Argentina: Truppnyheter och förväntade startelvor

Två giganter inom världsfotbollen, England och Argentina, möts i en efterlängtad semifinal.

Matchen spelas på Mercedes-Benz Stadium i Atlanta med avspark klockan 21:00, svensk tid, den 15 juli.

Här är de senaste truppnyheterna och förväntade startelvor inför drabbningen.

Englands förbundskapten Thomas Tuchel. Foto: Alamy

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England – Argentina: Truppstatus

Inför denna semifinal, som är en av de mest uppmärksammade matcherna i hela fotbolls-VM 2026 står mycket på spel. England kommer till matchen med ett par tunga avbräck som kan påverka lagets defensiva stabilitet. Förbundskapten Thomas Tuchel måste hitta lösningar för att täcka upp för de saknade spelarna.

För Argentinas del ser läget ljusare ut. Tränare Lionel Scaloni har en fullt frisk trupp att tillgå och kan ställa upp med starkast möjliga lag. Detta ger dem en liten fördel när det gäller kontinuitet och samspelthet inför den tuffa utmaningen.

England: Status i truppen och förväntad startelva

England tvingas klara sig utan två viktiga spelare i denna avgörande match. Försvararen Jarell Quansah är avstängd efter ett rött kort i åttondelsfinalen mot Mexiko. Dessutom är den erfarne mittfältaren Jordan Henderson borta från resten av turneringen efter att ha brutit underarmen. Dessa frånvaron tvingar Tuchel att justera i sin startelva.

Skador och avstängningar England Spelare Lämna tillbaka Edward Nketiah strain-injury Early August 2026 Ben White knee-injury Mid August 2026 Valentino Livramento hamstring-injury Mid July 2026 Jordan Henderson wrist-injury Mid August 2026 Jarell Quansah red-card After suspension

Englands förväntade startelva: Jordan Pickford – Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly – Elliot Anderson, Declan Rice – Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon – Harry Kane.

Formationens nyckel blir Jude Bellinghams fria roll bakom anfallaren Harry Kane. Med sin exceptionella form är Bellingham ett konstant hot, och hans förmåga att kombinera med yttrarna Bukayo Saka och Anthony Gordon kan bli avgörande för Englands offensiv.

Argentina: Status i truppen och förväntad startelva

Argentina kommer till matchen med bästa möjliga förutsättningar. Lionel Scaloni har inga skador eller avstängningar att oroa sig för, vilket innebär att han kan mönstra samma lag som besegrade Schweiz i kvartsfinalen. Detta ger en trygghet och stabilitet som är ovärderlig i ett sådant här skede av turneringen.

Skador och avstängningar Argentina Spelare Lämna tillbaka Julio Soler muscle-injury Doubtful Juan Foyth cruciate-ligament-injury Early October 2026 Valentin Carboni cruciate-ligament-injury Early November 2026

Argentinas förväntade startelva: Emiliano Martinez – Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico – Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez – Lionel Messi, Julian Alvarez.

Lagets diamantformade mittfält är designat för att ge Lionel Messi maximalt med utrymme och understöd. Tillsammans med Julian Alvarez på topp utgör han ett anfallspar i världsklass, redo att utnyttja varje misstag från det engelska försvaret.

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