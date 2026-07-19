England knep bronsmedaljen – efter galen match

Bronset gick till England efter en målrik tillställning i Miami.

Landet bärgar därmed sin blott andra VM-medalj genom tiderna.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

England och Frankrike gjorde upp om bronsmedaljen i Miami. Efter den första halvleken såg medaljen redan säkrad ut för engelsmännen, som ledde med hela 4–0 i paus.

I den andra halvleken höll man trots det massiva övertaget på att tappa ledningen. När 66 minuter var passerade hade Franrike reducerat till 4–3, efter bland annat två mål av VM:s nya målkung Kylian Mbappe.

Med några minuter kvar av ordinarie tid fick England en straff som Bukayo Saka förvaltade. Målet innebar 5–3 och Arsenal-yttern fullbordade också sitt hattrick. Han blev därmed den första engelsmannen att göra tre mål i en utslagsmatch i VM sedan Geoff Hurst i finalen 1966.

Ousmane Dembélé och Jude Bellingham gjorde därefter varsitt mål och matchen slutade 6–4 till England.

Målrikaste matchen på 44 år

Resultatet innebär att engelsmännen tar brons i VM 2026, landets första medalj av något slag sedan guldet på hemmaplan 1966. Man bryter också sin negativa svit i bronsmatcher efter förlusterna mot Italien 1990 och Belgien 2018.

Frankrike lämnar därmed VM utan medalj, trots att man av många tippades som favorit till guldet. Matchen blev också Didier Deschamps sista som förbundskapten efter 14 år på posten.

Med tio gjorda mål blev matchen den mest målrika I VM sedan 1982, då Ungern slog El Salvador med 10–1. Matchen var också den första sedan 1962 som båda lagen gjorde minst fyra mål. Då var det Sovjetunionen och Colombia som spelade 4–4.