England vann premiären – Kane tangerade rekord

England tappade ledningen två gånger mot Kroatien.

Till slut kunde Tuchels mannar vinna sin premiärmatch i VM.

Mycket tack vare rekordmannen Harry Kane.

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Harry Kane är redan Englands bästa målskytt genom tiderna. Nu kan han även titulera sig som landets bästa målskytt i VM-sammanhang.

Lagkaptenen stod för två mål när England besegrade Kroatien med 4–2 i Dallas. Därmed klev 32-åringen upp på tio gjorda VM-mål, lika många som Gary Lineker mäktade med under sin karriär.

Kanes första fullträff kom till efter en straffspark i den första halvleken. Först stod Dominik Livakovic för en fin räddning, men straffen togs om då den kroatiska målvakten lämnade sin linje för tiden.

Andra gången gillt och Kane gjorde inget nytt misstag. Efter en kroatisk kvittering genom Martin Baturina återtog England ledningen, när Bayern München-anfallaren nickade in en hörna från Declan Rice.

Kroatien kvitterade på nytt på stopptid i den första halvleken. Bara några minuter efter pausvilan gjorde England 3–2 genom Jude Bellingham. Med fem njuter kvar av ordinarie tid punkterade England matchen när inhopparen Marcus Rashford placerade in 4–2.

England får därmed en drömstart på VM. Härnäst väntar Ghana i Foxborough. Kroatien ställs mot Panama i Toronto.