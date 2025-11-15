Erling Haalands passning: ”Är expert på det”
Norge närmar sig VM 2026.
Landslagets storstjärna Erling Haaland är optimistisk inför landslagets framtid.
– Vi bygger något speciellt nu, säger han.
Norge har stormat fram i VM-kvalet och är väldigt nära att säkra en direktplats till mästerskapet i USA, Mexiko och Kanada 2026.
Anfallaren Erling Haaland har växt fram till en världsstjärna efter succén i Manchester City. Med framgången kommer även ett ansvar säger han på en presskonferens inför kvalmatchen mot Italien.
– Jag har känt pressen sedan jag kom med i landslaget 2019. Jag kände mer press då än nu. Då var jag inte lika bra på att hantera det – nu är jag expert på det, säger norrmannen.
Haaland hyllar även de yngre spelarna i Norge.
– Vi har många bra, unga spelare som kommer att utvecklas ytterligare, och det är positivt. Vi bygger något speciellt nu, säger han och tillägger:
– Jag vill uppleva så många VM och EM som möjligt i min karriär – det är målet. Om tio år får vi se om det jag säger nu har fungerat.
Matchen mellan Italien och Norge spelas på söndag 20.45.
