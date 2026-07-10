Ersatte Courtois – stod för avgörande tabbe

Thibaut Courtois tvingas bryta kvartsfinalen mot Spanien.

Hans ersättare Senne Lammens stod för en matchavgörande tabbe.

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Med knappa 20 minuter kvar av kvartsfinalen mellan Spanien och Belgien stod det 1–1 på tavlan. Då satte sig Thibaut Courtois ner i gräset till följd av en skada, en skada som tvingade målvakten att lämna planen.

Real Madrid-målvakten var märkbart upprörd och det var en tårögd Courtois som tvingas bytas av.

In kom Senne Lammens, till vardags förstekeeper i Manchester United. 24-åringen gjorde sin blott fjärde landskamp, och den kommer han nog helst vilja glömma.

I den 88:e minuten avlossade mittbacken Pau Cubarsi ett skott från långt håll. Lammens räddade skottet men kunde inte hindra bollen från att glida fram till Mikel Merino, som tryckte in 2–1 för Spanien.

Det blev också slutresultat och Spanien är därmed vidare till semifinal där Frankrike.