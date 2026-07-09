Färska siffrorna – tidernas äldsta VM-turnering

Gammal är äldst – det har årets världsmästerskap visat.

VM 2026 har den högsta snittåldern sedan mätningarna började för 60 år sedan.

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Efter VM 2022 spåddes spelare som Cristiano Ronaldo, Lionel Messi och Luka Modric ha gjort sitt sista världsmästerskap. Fyra år senare var samtliga kvar i sina respektive landslag.

Äldre spelare har varit lite av ett tema under VM 2026. Fyra av tidernas tio äldsta spelare i VM-sammanhang har spelat under årets mästerskap, ingen annan upplaga har mer än en spelare med.

Iran ställde därtill upp med VM äldsta startelva sedan mätningarna började 1966, enligt Opta. Det skedde i samband med gruppspelsmatchen mot Belgien då laget hade en snittålder på 32 år och 181 dagar.

Sett till snittålder för hela tuneringen så sticker årets upplaga ut. Startelvorna under VM 2026 har så här långt en snittålder på 28 år och 177 dagar, vilket är rekord sedan åtminstone 60 år tillbaka.

Det tidigare rekordet uppmättas under VM 2018, då startelvorna hade en snittålder på 28 år och 11 dagar. VM 2018 och 2026 är också de enda mästerskapen där snittåldern varit över 28 år.

Tidernas yngsta VM skedde 1970. Då låg snittåldern på blygsamma 26 år och 77 dagar.