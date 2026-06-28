Fastställt: Anthony Elangas mål blev avgörande

Sverige är vidare i VM.

Helt tack vare Anthony Elangas drömmål mot Japan.

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Inför Sverige match mot Japan rådde det osäkerhet angående förutsättningarna. Det enda som var säkert var att ett kryss definitivt räckte för avancemang. Då skulle Graham Potters lag gå vidare som en av de bättre grupptreorna.

Med facit i hand ska Sverige vara glada att det också blev oavgjort mot Japan. En förlust med uddamålet hade inneburit att blågults VM skulle vara över redan i gruppspelet.

Av alla åtta grupptreor som tog sig vidare var det endast Senegal som hade mindre en fyra poäng. Den afrikanska nationen tog sig vidare tack vare bättre målskillnad än Iran, Sydkorea och Skottland.

Anthony Elangas kvittering mot japanerna blev därmed direkt avgörande för det blågula avancemanget.

Grupptreorna som gick vidare

Kongo-Kinshasa, 4 poäng, +1

Sverige, 4 poäng, +/–0

Ghana, 4 poäng, +/–0

Ecuador, 4 poäng, +/–0

Bosnien & Herzegovina, 4 poäng, –1

Algeriet, 4 poäng, –2

Paraguay, 4 poäng, –2

Senegal, 3 poäng, +2

Grupptreorna som blev utslagna

Iran, 3 poäng, +/–0

Sydkorea, 3 poäng, –1

Skottland, 3 poäng, –3

Uruguay, 2 poäng, –1



