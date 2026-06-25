Lucas Bergvall diskuterade sin egen roll i landslaget.

Problemet?

På sociala medier sprids ett klipp där det ser ut som att han säger något helt annat.

Lucas Bergvall. Foto: Bildbyrån

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Det var inför VM-playoff-finalen mot Polen tidigare i våras som den svenska mittfältaren Lucas Bergvall, 20, intervjuades av Viaplay. Talangen hade fått hoppa in i matchen mot Ukraina och såg fram emot att få visa vad han går för i den avgörande matchen om Sveriges VM-öde (se originalvideon i spelaren ovan).

– Det var skönt att få komma in i förra matchen. Mot Polen är det upp till coach vilka som spelar men jag är redo ifall jag får komma in och starta. Det känns bra, sa han då.

Används för extrema budskap

Vad är problemet då? Jo, på sociala medier har klippet, som är mer än en månad gammalt, fått ny spridning. Internationella ”troll-konton” har återpublicerat klippet och i text skrivit att Bergvall pratar om något helt annat.

”Sluta rösta för massinvandring”, går bland annat att läsa.

Swedish Soccer player Lucas Bergvall responds to going viral



“I appreciate all the love and support”



“To every woman who has a crush on me, please stop voting for mass migration, or my people will not exist anymore” pic.twitter.com/QI5MhWeyRV — Matt Wallace (@MattWallace888) June 22, 2026

På platformen X har vissa av klippen flaggats som fejkade.

”Denna video har ingenting att göra med de påstådda uttalanden från spelaren”, står under klippet.