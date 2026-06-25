Fifas besked: Tillåter regnbågsflaggor

VM-matchen mellan Iran och Egypten har varit uppmärksammad – men inte av sportsliga skäl.

Matchen har målats upp som en ”pridematch” trots att båda länderna förbjuder homosexualitet.

Nu meddelar Fifa att regnbågsflaggor tillåts.

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Redan innan lottningen av gruppspelet i VM 2026 ville arrangören att matchen som äger rum i Seattle den 26 juni under stadens pridevecka skulle bli en ”pridematch”. När lottningen var genomförd och det stod klart att matchen i fråga skulle bli mellan Egypten och Iran väcktes en hel del frågetecken.

I båda länderna är homosexualitet i praktiken förbjuden. I Iran kan det till och med bestraffas med dödsstraff.

Tillåter pride-symbol

Sedan dess har det varit oklart om ”pridematchen” skulle gå att genomföra. Men under torsdagen, dagen innan matchen, meddelar Fifa att regnbågsflaggor kommer att tillåtas på alla VM-matcher, inklusive den mellan Iran och Egypten på Lumen Field i Seattle den 26 juni.

”VM 2026 är ett inkluderande evenemang som välkomnar människor från alla bakgrunder. Fans av alla sexuella läggningar och könsidentiteter är välkomna till matcher och evenemang”, skriver Fifa i ett uttalande.

I Sverige spelas matchen den 27 juni klockan 05:00.