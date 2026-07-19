FINALEXTRA: Här dominerar Argentina mot Spanien

Spanien är storfavorit att kamma hem VM-bucklan i kväll.

Men på en front dominerar Argentina mot den spanska lagmaskinen – och det när den gemensamma elvan plockas ut.

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Emiliano Martinez, Argentina

Håller honom snäppet högre än Unai Simon. Reflexsnabb som en panter och en pondus som få. Förvånansvärt nog kvar i Aston Villa.

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Nahuel Molina, Argentina

Pedro Porros VM-succé till trots så hade spanjoren en jobbig säsong i Tottenham kontra Nahuel Molina som växt ut till en av Atlético Madrids viktigaste kantspelare. Håller Gonzalo Montiel utanför elvan i landslaget och har sedan genombrottet i Qatar-VM 2022 varit förbundskapten Lionel Scalonis favorit till höger i backlinjen.

Cristian Romero, Argentina

Borde spela i en bättre och mer harmonisk klubb än Tottenham sett till hur bra ”Cuti” är. Ryktades tidigare om ovannämnde Atlético och med tanke på Diego Simeones argentinska koloni i rödvitrandiga spanska huvudstadslaget hade det varit en grym flytt. Nåväl, precis som i föregående VM och Copa América har Romero varit en klippa med sitt huvudspel i landslagets mittlås.

Lisandro Martinez, Argentina

I hård konkurrens med Spaniens Aymeric Laporte (som jag fortsatt håller högre än superlovande Pau Cubarsi) blir det ändå Lisandro Martinez här som jag tycker övertygat rejält i mästerskapet, inte bara bakåt utan också offensivt med exempelvis ett mål och en assist i 3-2-viktorian mot Kap Verde i sextondelsfinalen. Det går så klart att argumentera för att Spanien måste ha med en mittback här sett till hur de knappt släppt till några chanser, men Spanien är ju också en ruskig lagmaskin och den här komboelvan går ut på att plocka ut bästa namn för namn. Då väljer jag ändå Manchester Uniteds ”Licha”.

Marc Cucurella, Spanien

Vamos, där kom till sist en spanjor. Det råder inget snack om att yrvädret med det legendariska hårsvallet är vassare än såväl Tagliafico som Medina som ju varit Argentinas två vänsterbackar i detta VM. Att Cucurella håller Alejandro Grimaldo utanför elvan likt under EM 2024 då Spanien lyfte sin första stora buckla på tolv år vittnar om hur pass hög kvalitet Cucurella håller. Klar för Real Madrid och lämnar därmed Chelsea efter lång och trogen tjänst i Londonklubben.

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Rodri, Spanien

EM:s bästa spelare 2024 blev också Ballon d’Or-vinnare samma år – och är minst sagt återställd efter tuffa korsbandsskadan som den storväxta sexan sedermera drabbades av. En av VM:s bästa spelare borta i Nordamerika och givetvis supergiven i den här komboelvan.

Enzo Fernandez, Argentina

Här ville jag egentligen ha in Pedri, men då Barcelona-mittfältaren petats av Spaniens förbundskapten Luis De La Fuente senaste två matcherna kan jag inte riktigt köra på Pedri här. Chelseas storstjärna Enzo Fernandez håller jag högre än Pedris ersättare Fabian Ruiz. Enzo har gjort ett fantastiskt VM och svarade ju för det där otroligt viktiga 3-2-målet mot Egypten i åttondelen följt av distansskottet i 85:e minuten som var starten på den episka vändningen i semin mot England.

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Lamine Yamal, Spanien

Nu har Spaniens megastjärna inte nått sin fulla potential i det här mästerskapet. Kom tillbaka från skada och har bevakats hårt av motståndarförsvararna, men känslan är att Yamal har en ytterligare växel i sig i detta VM och varför inte explodera i finalen nu? Trots uteblivna mål betyder han mycket för Spaniens spel.

Lionel Messi, Argentina

Motivering överflödig. Allt kretsar kring Messi och även om 39-åringen inte springer så mycket utan boll längre är han direkt livsfarlig när han har bollen vid fötterna. Åtta mål och fyra assist i det här mästerskapet där förarbetet till Lautaro Martinez 2-1-mål mot England på tilläggstid senast var ren magi.

Julian Alvarez, Argentina

Likt Yamal inte exploderat i det här mästerskapet som vi såg honom göra i Qatar för fyra år sedan, men alla som sett honom i Atlético vet att det är en av världens absolut bästa anfallare och målet han gjorde i förlängningen mot Schweiz i kvartsfinalen var en fingervisning kring det. Målet kom efter att han vikit in från vänster och skottet rakt upp i bortre krysset är ett av detta VM:s vackraste. Därför inte konstigt att han får spela till vänster här nu för att göra plats för senaste matchernas kanske formstarkaste nia…

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Lautaro Martinez

Tyvärr, Mikel Oyarzabal. Trots dina mål i det här mästerskapet blir det bänken för dig. Serie A:s bästa spelare Lautaro Martinez går före sett till hur pass avgörande argentinaren varit senaste matcherna. Mot Egypten var det Lautaro som slog inlägget till Enzo Fernandez som betydde 3-2 på tilläggstid. Mot Schweiz satte han själv spiken i kistan med 3-1-målet i förlängning och så mot England byttes han in i underläge och blev nationens stora hjälte (ihop med dubbla assister-Messi) när han nickade in avgörandet i 92:a minuten. Stekhet och därmed tar han platsen som nia här. Vore Robert Lewandowskis bästa möjliga arvtagare i Barcelona.