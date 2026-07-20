Trumps besked: Vill ha VM – igen

VM i Nordamerika är över.

Men kanske kommer världsmästerskapet tillbaka.

– Vi kommer att ansöka om VM igen omedelbart, säger presidenten Donald Trump till Fox.

Gianni Infantino, Fifa-president, och Donald Trump. Foto: Alamy

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Världsmästerskapet 2026 i Nordamerika, med en stor majoritet i USA, har rört upp heta känslor världen över. Så sent som i finalen i går, söndag, pågick halvtidspausen i drygt 27 minuter för att ett antal världsartister skulle uppträda, likt hur det brukar se ut i den amerikanska NFL-finalen Super Bowl.

Men frågan är om vi kommer behöva vänja oss vid att VM hålls i USA.

”Hör du det, Infantino?”

Den amerikanska presidenten Donald Trump meddelar i alla fall att han vill ha tillbaka världsmästerskapet till amerikansk mark – ”omedelbart”. Det säger han i en intervju med Fox.

– Jag tycker att det är en bra idé (att hålla VM i USA igen). Men med de publiksiffror vi har haft kommer vi att ansöka igen omedelbart. Jag sade att för att dämpa chocken kan ni (Fifa) först tillkännage oss och sedan kanske ett annat land för nästa VM, och kanske ytterligare ett efter det. Men vi måste få göra det här igen – och vi måste göra det medan jag fortfarande är kvar. Hör du det, Gianni (Infantino, Fifa-president)?

Foto: Alamy

Nästa VM, 2030, kommer att hållas i Spanien, Portugal och Marocko, tillsammans med utvalda matcher i Sydamerika. VM 2034 anordnas av Saudiarabien och det nästa ännu inte tilldelade världsmästerskap är 2038. Då är Donald Trump 92 år gammal.