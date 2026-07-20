Här är ALLA priser i VM 2026

VM 2026 är till sist över.

Då prisas den spanska stjärnan Rodri som turneringens bästa spelare.

Här är ALLA individuella priser.

Rodri: Foto: Alamy

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Det blev en dramatisk avslutning i går, söndag, när VM-finalen mellan Spanien och Argentina fick avgöras i förlängning. Efter 90 mållösa minuter klev den spanska anfallaren Ferran Torres fram och dunkade dit det VM-guldvinnande målet i den första förlängningskvarten. Det blev finalens enda mål.

Foto: Alamy

Med det är Spanien ny världsmästare i fotboll och den tidigare regerande VM-mästaren Argentina klarade inte av att försvara sin titel.

Nu har Fifa delat ut samtliga individuella pris. Då prisas den spanska mittfältsmotorn Rodri som turneringens bästa spelare. Lagkaptenen beskrivs som ”dominant på mittfältet under samtliga åtta matcher för La Roja”.

Även Spaniens Unai Simon och Pau Cubarsi prisas som turneringens bästa målvakt respektive unga spelare.

Alla individuella priser