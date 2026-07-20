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Rodri: Foto: Alamy

Här är ALLA priser i VM 2026

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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VM 2026 är till sist över.
Då prisas den spanska stjärnan Rodri som turneringens bästa spelare.
Här är ALLA individuella priser.

East Rutherford, New Jersey, USA, den 19 juli 2026. Spaniens Rodri kysser priset som turneringens bästa spelare efter 1–0-segern mot Argentina i VM-finalen i fotboll på New York/New Jersey Stadium i East Rutherford, New Jersey. Foto: Kyodo Photo via Newscom/Alamy Live News.
Rodri: Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Det blev en dramatisk avslutning i går, söndag, när VM-finalen mellan Spanien och Argentina fick avgöras i förlängning. Efter 90 mållösa minuter klev den spanska anfallaren Ferran Torres fram och dunkade dit det VM-guldvinnande målet i den första förlängningskvarten. Det blev finalens enda mål.

East Rutherford, New Jersey, USA. Spaniens målvakt David Raya, Marc Pubill, Álex Grimaldo, Eric García, Marcos Llorente, Mikel Merino, Ferran Torres, Fabián Ruiz, Gavi, Dani Olmo, Yeremy Pino, Pedro Porro, Spaniens målvakt Joan García, Aymeric Laporte, Álex Baena, Rodri med VM-pokalen, Nico Williams, Martín Zubimendi, Lamine Yamal, Pedri, Mikel Oyarzabal, Pau Cubarsí, Spaniens målvakt Unai Simón och Marc Cucurella firar efter VM-finalen i fotboll 2026. Foto: (fotograf/agentur enligt originalbildtext).
Foto: Alamy

Med det är Spanien ny världsmästare i fotboll och den tidigare regerande VM-mästaren Argentina klarade inte av att försvara sin titel.

Nu har Fifa delat ut samtliga individuella pris. Då prisas den spanska mittfältsmotorn Rodri som turneringens bästa spelare. Lagkaptenen beskrivs som ”dominant på mittfältet under samtliga åtta matcher för La Roja”.

Även Spaniens Unai Simon och Pau Cubarsi prisas som turneringens bästa målvakt respektive unga spelare.

Alla individuella priser

  • Guldbollen (Bästa spelare): Rodri
  • Silverbollen (Näst bästa spelare): Lionel Messi
  • Bronsbollen (Tredje bästa spelare): Kylian Mbappé
  • Guldskon (1:a i skytteligan): Kylian Mbappé
  • Silverskon (2:a i skytteligan): Lionel Messi
  • Bronsskon (3:a i skytteligan): Jude Bellingham
  • Guldhandsken (Bästa målvakt): Unai Simon
  • Bästa unga spelare: Pau Cubarsi

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