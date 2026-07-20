Uppgifter: Spurs höjer prislappen på Bergvall

Newcastle vill ha Lucas Bergvall.

Men nu uppges Tottenham Hotspur höja sitt krav.

Enligt The Atheltic kräver Spurs 780 miljoner kronor för att släppa 20-åringen.

Lucas Bergvall. Foto: Bildbyrån

Den svenska landslagsmittfältaren Lucas Bergvall närmar sig en flytt bort från Premier League-klubben Tottenham Hotspur. Enligt tidigare medieuppgifter ska PL-konkurrenten Newcastle redan ha lagt ett bud på 20-åringen värt 46 miljoner pund (motsvarande omkring 597 miljoner kronor) som har nobbats av Spurs.

I går, söndag, rapporterade transferjournalisten Nicoló Schira att Newcastle är redo med ett nytt bud och att den nya summan ska landa på 60 miljoner euro (omkring 662 miljoner kronor), Men det kanske inte räcker för att få till en affär.

Enligt The Athletic-reportern David Ornstein kräver Spurs 60 miljoner pund (runt 780 miljoner kronor) för att släppa Bergvall. Det uppger han i The Athletics podcast.

Dessutom sägs flera klubbar vara intresserade av att värva Lucas Bergvall från Spurs. Tidigare uppgifter har gjort gällande att bland annat Nottingham Forest har inlett förhandlingar med London-klubben om en transfer.