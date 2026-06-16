Förbjudna flaggor – när Iran kryssade mot Nya Zeeland

Iran spelade VM-premiär mot Nya Zeeland.

Det fanns spänningar både på och utanför arenan.

Matchen slutade 2–2.

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Det har varit en oviss situation för det iranska landslaget inför VM i USA. Värdlandets president Donald Trump tyckte att det var för farligt för spelarna att delta och ville i stället se Italien. Nar Iran väl skulle äntra landet var det flera i staben som inte släpptes in.

Natten till tisdagen spelade Iran VM-premiär mot Nya Zeeland. Det oceaniska landslaget är sämst rankat av alla länder som deltar. Trots det tog de ledningen genom Elijah Just i den sjunde minuten. Iran kvitterade efter dryga halvtimmen.

I den andra halvleken återtog Nya Zeeland ledningen, återigen genom Just. Tio minuter senare satte Iran målet som cementerade slutresultatet, 2–2.

På läktarna syntes iranska flaggor som användes innan revolutionen. Dessa flaggor har förbjudits av Fifa men på SoFi Stadium syntes flera stycken. Utanför arenan pågick demonstrationer och protester mot situationen i Iran och det pågående kriget, enligt BBC.

Iran ställs mot Belgien härnäst och Nya Zeeland möter Egypten.