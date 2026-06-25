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Förklarar chockändringen: ”Varit väldigt bra på träningar”

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Jakob Bergelv
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Jacob Widell Zetterström petar Kristoffer Nordfeldt i målet.
Nu ger Graham Potter sin förklaring.
– Vi tror att Jacobs egenskaper kan bidra och hjälpa oss i den här matchen, säger han till förbundets hemsida.

Stockholm, Sweden. 27 maj 2026. Swedens herrlandslagskapten Graham Potter under en presskonferens när landslaget samlas inför 2026 FIFA World Cup. Foto: Henrik Montgomery/TT/Kod 10060. Denna text är automatiskt översatt. Källa: TT Nyhetsbyrån/Alamy Live News.

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Under dagen kom uppgifter om flera oväntade ändringar i den svenska startelvan mot Japan. Nu har det också bekräftats.

Den kanske största skrällen är i mål. Jacob Widell Zetterström får chansen isstället för Kristoffer Nordfeldt, som stod mot både Tunisien och Nederländerna.

Potter motiverar nu valet.

– Han har haft en fantastisk säsong och varit väldigt bra på våra träningar. Alla spelare har olika egenskaper och vi tror att Jacobs egenskaper kan bidra och hjälpa oss i den här matchen, säger förbundskaptenen till förbundets hemsida.

Förutom Widell Zetterström tar Elliot Stroud och Anthony Elanga plats i elvan.

– Jag tror att Elliot och Anthony kan hjälpa oss att anfalla och försvara i ytterzonerna, menar Potter.

Sveriges match mot Japan har avspark klockan 01:00.

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