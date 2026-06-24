Försvarar vätskepauserna: ”Det är uteslutande en sportslig fråga”

De obligatoriska vätskepauserna har varit ett hett änne under VM.

Nu väljer Gianni Infantino att ta de i försvar.

– I en turnering som VM är det oerhört viktigt att få möjlighet till återhämtning, säger Fifa-presidenten på organisationens hemsida.

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VM spelas för första gången med två uttalade vätskepauser, en i vardera halvlek. Det har dock varit långt ifrån okontroversiellt.

Kritiken har främst handlat om hur pauserna påverkar matchbilderna. Uruguays förbundskapten Marcelo Bielsa gick hårt åt systemet efter matchen mot Kap Verde.

– När matchen delades upp i fyra perioder tänkte man inte på vilken effekt det skulle kunna ha på det som gör fotboll till en så fängslande sport, utan istället på andra följder som jag varken kommer att diskutera eller analysera, sa 70-åringen till ESPN.

Nu väljer Fifa-presidenten Gianni Infantino att bemöta kritiken.

– Den främsta anledningen är värmen, men vi måste också förstå att i en turnering som VM, som spelas under 39 dagar och där lag potentiellt kan spela åtta matcher under dessa 39 dagar, är det oerhört viktigt att få möjlighet till återhämtning, säger han via Fifas hemsida.

Enligt Infantino är syftet med de obligatoriska vätskepauserna att ge samtliga tränare liknande förutsättningar under matcherna.

– Det vore svårt att acceptera att en tränare kan påverka en match genom taktiska justeringar enbart på grund av högre temperaturer, medan en annan tränare i en match med något lägre temperatur inte ges samma möjlighet. Vi vill skapa rättvisa och jämlika förutsättningar för samtliga lag, och därför tillämpas dessa pauser i alla matcher, menar schweizaren.

Ett annat vanligt klagomål kopplat till vätskepauserna har att göra med den ökande mängden reklam som visas samtidigt som lagen dricker vatten. Detta gäller både för fansen framför teven och de som är på arenan.

Infantino menar däremot att pauserna inte genererar några extra intäkter för Fifa.

– För oss handlar det inte om ekonomi. Det är uteslutande en sportslig fråga, säger han.