Från badbalja till VM-final – nu möts Messi och Yamal

Lionel Messi mot Lamine Yamal.

Världsstjärnan mot supertalangen.

Nu ställs de mot varandra i VM-finalen 2026.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

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En av finalens stora snackisar är den virala bilden på Lionel Messi och en 3,5 månader gammal Lamine Yamal. Den nyss fyllda 19-åringens familj hade nämligen vunnit en tävling där nyfödda barn fick fotograferas med spelare i Barcelonas A-lag. Av en ren slump fick Yamal träffa just Lionel Messi – och 19 år senare möts de på den allra största scenen, i en VM-final.

Lionel Messi uttalade sig om bilden när han fick frågan från NFL-ikonen Tom Brady.

– Den bilden, den var galen. Han som bebis, och nu står vi mot varandra. Så återigen, vilken galen bild, säger Messi.

Den åttafaldiga Ballon D’or-vinnaren passade även på att hylla det spanska underbarnet.

– Han är bara 19 år gammal och han har hela framtiden framför sig. Han har möjlighet att skriva historia, men vi ska också göra vårt bästa, säger Messi.

Yamals lagkamrat Mikel Merino kunde inte förstå att bilden var riktig första gången han såg den.

– Om jag ska vara ärlig trodde jag att det var AI. Men det är roligt hur livet fungerar ibland, säger han.

Under söndagskvällen drabbar den stora stjärnan och den lovande supertalangen samman. Messi är regerande världsmästare med sitt Argentina och har svarat för åtta mål och fyra assist i VM inför finalen Lamine Yamal är regerande Europamästare med sitt Spanien och gjort ett mål och en assist under årets världsmästerskap.

Tittar man på deras statistik är det slående vilka spelare det är. Bara två spelare har lyckats med 16 eller fler dribblingar under VM. Vilka är det? Jo, Messi med 25 stycken och Yamal med 22.

Matchen spelas på MetLife Stadium i New Jersey och startar klockan 21:00.