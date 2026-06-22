Frankrike – Irak: Truppnyheter och förväntade startelvor

Frankrike och Irak drabbar samman i den andra gruppspelsomgången.

Avspark är satt till 23:00 svensk tid på måndagskvällen.

Här är de senaste truppnyheterna och förväntade startelvor.

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Frankrike kommer till matchen med en nästan helt skadefri trupp, vilket ger förbundskapten Didier Deschamps ett angenämt problem. Lagets djup är en av deras största styrkor i denna turnering.

Irak däremot har ett par frågetecken i truppen efter den tuffa matchen mot Norge och måste hitta rätt balans för att kunna stå emot favoriterna.

Frankrike: Status i truppen och förväntad startelva

Frankrike har endast en mindre skadekänning att rapportera inför matchen mot Irak. Högerbacken Malo Gusto ådrog sig en lättare skada på träning, vilket gör att Jules Koundé förväntas starta.

I övrigt har Didier Deschamps tillgång till samtliga spelare. Stjärnor som Kylian Mbappé, som blev historisk målskytt i premiären, är i toppform. Den starka bänken, med spelare som Bradley Barcola, ger laget ytterligare en dimension och möjlighet att förändra matchbilden sent i matchen.

Frankrike förväntad startelva (4-2-3-1): Maignan – Hernandez, Upamecano, Saliba, Koundé – Tchouaméni, Rabiot – Doué, Dembélé, Olise – Mbappé.

Denna uppställning är designad för att maximera den offensiva slagkraften. Med Mbappé på topp och en trio av kreativa spelare som Ousmane Dembélé, Michael Olise och Désiré Doué bakom sig, förväntas Frankrike dominera bollinnehavet och skapa ett stort antal målchanser.

Irak: Status i truppen och förväntad startelva

För Irak är det största orosmolnet skadan på nyckelspelaren Ali Jasim, som tvingades utgå med en nackskada i matchen mot Norge. Ahmed Qasem är den troliga ersättaren på mittfältet.

Förbundskapten Graham Arnold står inför en svår uppgift. Målvakten och lagkaptenen Jalal Hassan hade en svag insats i premiären men förväntas få fortsatt förtroende. Laget behöver en perfekt defensiv insats för att ha en chans mot den franska offensiven.

Irak förväntad startelva (4-4-2): Hassan – Doski, Tahseen, Hashem, Ali – Qasem, Al-Ammari, Ismael, Bayesh – Al Hamadi, Hussein.

Med en traditionell 4-4-2-formation siktar Irak på att skapa en kompakt defensiv och förlita sig på kontringar. Anfallsduon Ali Al-Hamadi och Aymen Hussein kommer att få jobba hårt för att skapa chanser med begränsat bollinnehav.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.