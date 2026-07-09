Frankrike – Marocko: Truppnyheter och förväntade startelvor

Frankrike ställs mot Marocko i VM-kvartsfinal.

Avsparken sker klockan 22:00 svensk tid.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Båda lagen står inför potentiella avbräck på nyckelpositioner, vilket kan påverka deras respektive matchplaner inför denna avgörande VM-kvartsfinal. Tillgången på spelare blir en kritisk faktor för både Didier Deschamps och Mohamed Ouahbi.

Frankrike: Status i truppen och förväntad startelva

För Frankrike kretsar det största frågetecknet kring mittfältaren Aurélien Tchouaméni, som återhämtar sig från en lårskada. Hans medverkan är osäker, vilket troligen innebär att Manu Koné och Adrien Rabiot återigen bildar mittlås, precis som i segern mot Paraguay.

Frankrikes förväntade startelva (4-2-3-1):

Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé.

Denna uppställning förlitar sig på att duon Koné och Rabiot skapar stabilitet centralt, vilket frigör den explosiva offensiva kvartetten. Med Kylian Mbappé på topp och kreatören Michael Olise i en fri roll har Frankrike vapen för att hota vilket försvar som helst.

Marocko: Status i truppen och förväntad startelva

Marockos största huvudvärk är skadan på lagets skyttekung, Ismael Saibari. Anfallaren, som gjort tre mål, tvingades kliva av med en lårskada i åttondelsfinalen mot Kanada. Soufiane Rahimi förväntas ta hans plats om Saibari inte kan spela.

Marockos förväntade startelva (4-2-3-1):

Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Brahim Díaz, Ounahi, El Khannouss – Rahimi.

Trots det potentiella avbräcket på Saibari har Marocko en stark elva. Den kreativa tyngdpunkten vilar på Brahim Díaz och Azzedine Ounahi, medan högerbacken Achraf Hakimi utgör ett konstant hot med sina offensiva löpningar.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.