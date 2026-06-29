Frankrike sägs göra flera ändringar mot Sverige

Frankrike ställer upp med en förändrar startelva mot Sverige.

Enligt uppgifter blir det en helt ny vänsterkant i ”Les Bleus”.

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Sverige ställs mot Frankrike i sextondelsfinal, imorgon, tisdag. Fransmännen kommer senast från en klar seger mot Norge i den sista och avgörande gruppspelsmatchen.

Nu rapporterar den franska tidningen L’Équipe att förbundskaptenen Didier Deschamps ställer upp med en helt ny vänsterkant mot Blågult. Enligt tidningen kommer Lucas Digne att ersätta Theo Hernandez samtidigt som Bradley Barcola startar i stället för Désiré Doué.

Det blev ytterligare förändringar i startelvan, uppger L’Équipe. På mittfältet startar Adrien Rabiot i stället för Manu Koné. Dessutom ersätter William Saliba Maxence Lacroix i backlinjen.

Matchen mellan Sverige och Frankrike startar klockan 23:00 tisdagen den 30 juni.

Så startar Frankrike mot Sverige, enligt L’Équipe

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé