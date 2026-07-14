Djurgårdens dilemma med stjärnan – vill sätta press

STOCKHOLM. Adam Ståhl gjorde comeback i april efter långa frånvaron.

Tre månader har nu gått sedan dess men fortsatt har lagkaptenen inte spelat sig in i Djurgårdens startelva.

Känner huvudstadsklubben stress över sitsen?

– Det är i så fall han som är stressad eftersom han är utanför laget, men vi vill att han ska sätta press på Piotr, säger assisterande tränaren Christer Mattiasson till FotbollDirekt.

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Han blev utsedd till ny lagkapten i vintras, men hann knappt göra sig bekväm med bindeln runt armen förrän det otäcka virus som höll Adam Ståhl borta från spel i flera månader.

Först i mitten av april gjorde högerbacken comeback i Djurgården, men då Piotr Johansson och Max Larsson gjort det så pass bra på ytterbacksplatserna har Ståhl inte lyckats ta tillbaka sin startplats.

När vi nu är inne i mitten av juli får kaptenen i stället fortsatt nöja sig med inhopp.

– Om vi backar bandet var han borta länge men sakta men säkert har vi pushat honom att träna ännu mer och hårdare för att han ska sätta press på Piotr. Nu gjorde vi en väldigt bra match mot Häcken i omstarten (seger 4-2 på Hisingen) och man vill inte byta för många spelare då, säger assisterande tränare Christer Mattiasson till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det gäller att vara smart med Adam. Han får sina minuter nu och det ger ännu mer konkurrens till det hela. Max Larsson stod på två gula så det var ett väldigt bra läge att nu mot Halmstad byta in Adam på vänsterbacken. Annars hade det kanske varit Piotr som bytts ut så att Adam fått spela på sin ordinarie plats, säger Mattiasson om Ståhl som i måndagskvällens 3-0-viktoria slängdes in med 20 minuter kvar.

Känner ni stress kring den här situationen?

– Det är i så fall Adam som är stressad eftersom han är utanför laget. Men det handlar fortfarande inte bara om de spelare som startar utan det är viktigt att de som hoppar in också är redo för att sätta press. Det gör att vi blir ännu bättre.