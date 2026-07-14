JUST NU: Så startar Frankrike och Spanien

Gigantmöte i VM-semifinalen när Frankrike ställs mot Spanien.

Nu har startelvorna presenterats.

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Två av VM-favoriterna ställs mot varandra i semifinalen när Frankrike och Spanien som drabbar samman på Dallas Stadium.

Frankrike besegrade Marocko med 2-0 i kvartsfinalen medan Spanien slog ut Belgien. Nu har startelvorna presenterats.

Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps ställer upp med Aurelien Tchouameni på mittfältet och Bradley Barcola som ytter, vilket innebär två förändringar från matchen mot Marocko.

Spaniens boss Luis de la Fuente startar med samma elva som i kvarten mot Belgien.

Matchen startar 21:00.

Startelvor:

Frankrike: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouameni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé

Spanien: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal