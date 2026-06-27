Fransk media om Sverige: ”Överraskade nästan sig själva”

Det blir Frankrike i sextondelsfinalen för Sverige.

Franska L’Equipe pekar nu ut svagheterna i det svenska laget.

– Försvaret är för långsamt och inte tillräckligt aggressivt, skriver tidningen.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Frankrike har tå VM-finaler bakom sig och i gruppspelet blev det full pott med tio mål framåt. I sextondelsfinalen väntar Sverige.

En enkel match? Inte enligt Ousmane Dembélé, som gjorde hattrick mot Norge senast.

– Det kommer att bli en svår match. I slutspelet kan allt hända. Som jag har sagt kommer vi att hålla fokus på det som väntar, säger fransmannen till Aftonbladet.

Den franska tidningen L’Equipe är desto mer kritisk i sin bedömning av Sverige. Man pekar på kvalspelet och att ”svenskarna överraskade nästan sig själva genom att ta sig till VM”.

Även försvarspelet få strålkastarljuset på sig. ”Defensivt hade Sverige stora problem mot Nederländerna. Försvaret var för långsamt och inte tillräckligt aggressivt. Mot Japan släppte man till färre målchanser, men backlinjen visade ändå prov på brister och såg stundtals sårbar ut”, skriver tidningen.

Det finns dock ljuspunkter som är värda att belysa enligt L’Equipe, främst offensivt. Tvåmålsskytten mot Tunisien Yasin Ayari hyllas för sin ”ork och bollkänsla”.

Det höjs även ett varningens finner för frontrean Alexander Isak, Viktor Gyökeres och Anthony Elanga, som startade tillsammans mot Japan. ”Alla tre har varit avgörande var och en vid olika tillfällen under den första fasen”, menar den franska tidningen.

Sextondelsfinalen mellan Frankrike och Sverige spelas på MetLife Stadium i New Jersey klockan 23 svensk tid.