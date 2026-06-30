Är Frankrike för stora för att kunna falla?

Enligt den franska journalisten Abdel Maarous; Nej.

– Backlinjen är visserligen stabil, men har visat vissa brister. Med den kvalitet som de svenska anfallarna besitter kan Sverige utnyttja det, säger han till FotbollDirekt.

Bildmontage, Didier Deschamps och Graham Potter. Foto: Bildbyrån

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Det svenska herrlandslaget står inför en jätteutmaning i natt när Frankrike står för motståndet i sextondelsfinalen av VM 2026. När i stort sett allt talar för en fransk seger och ett blågult uttåg ur världsmästerskapet har FotbollDirekt rådfrågat den franska journalisten Abdel Maarous på sajten Les Transferts – och enligt experten finns det ljusglimtar för ”Blågult”.

– Även om Frankrike på pappret ser ut att ha ett övertag ska ”Les Bleus” ändå vara mycket försiktiga inför ett anfall med spelare som Alexander Isak och Viktor Gyökeres, säger Maarous.

Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Foto: Bildbyrån

Trots att Frankrike hittills vunnit samtliga (!) matcher i mästerskapet, gjort tio mål på tre matcher och ett Sverige som bitvis har hackat i gruppspelet blir det inte någon fråga om fransk underskattning. I alla fall inte om man får tro Abdel Maarous.

– Didier Deschamps (förbundskapten, reds. anm.) är känd för sin pragmatiska syn på fotboll, och jag har svårt att se honom underskatta något motstånd – särskilt inte ett lag som visat sin offensiva styrka genom att göra sju mål i gruppspelet.

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Finns det några svagheter som Sverige kan utnyttja?

– Frankrike har ändå några svagheter. Den största är, enligt mig, mittfältet. Antoine Griezmanns landslagsavsked har lämnat ett tomrum som är svårt att fylla, framför allt när det gäller kreativitet. I övrigt finns det en tydlig kvalitetsmässig skillnad mellan Frankrikes anfall och försvar. Backlinjen är visserligen stabil, men har visat vissa brister. Med den kvalitet som de svenska anfallarna besitter kan Sverige utnyttja det.

Antoine Griezmann. Foto: Bildbyrån

Frankrike har gått hela vägen till final i de senaste två världsmästerskapen. 2018 slutade det med ett VM-guld efter finalseger mot Kroatien och senast 2022 blev det en snöplig förlust mot Argentina och Lionel Messi. Nu går ”Les Bleus” för sin tredje raka VM-final – och sitt andra guld på tre försök.

– Stämningen i Frankrike präglas framför allt av självförtroende. Lagets offensiva spel under gruppspelet har stärkt tron på att den här upplagan av landslaget kan gå riktigt långt i turneringen. Den offensiva spetsen är mycket spännande och skiljer sig något från tidigare Deschamps-lag, där balans ofta varit den främsta styrkan. Fransmännen ser sig själva som en kandidat att ta sig hela vägen till final – och varför inte få chansen att möta Argentina igen och ta revansch, säger Abdel Maarous.

Matchen startar klockan 23:00 (svensk tid).