Franska oron: ”Svenskarna gillar en öl – eller sex”

Sverige är massiv underdog mot Frankrike på planen.

Men på läktarna väntas de blågula fansen kunna bjuda på show.

”Sveriges supportrar har ett välförtjänt rykte om sig att resa i stora skaror till internationella mästerskap”, skriver den franska sajten Get Football News France.

Bildmontage, Kylian Mbappe och svensk supporter. Foto: Bildbyrån

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I natt är det äntligen dags. Efter ett gruppspel som blandat och gett ska Sverige spela VM-slutspel för första gången sedan 2018 i Ryssland – men då blir det tuffast möjliga motstånd direkt.

På andra sidan planen på MetLife Stadium i New Jersey står nämligen Frankrike, som många höll som en av de stora favoriterna till VM-guldet redan innan mästerskapet drog i gång. ”Les Bleus” har redan vunnit samtliga av sina gruppspelsmatcher och har öst in tio mål på tre matcher och Sverige står inför en enorm utmaning under tisdagskvällen.

Men i Frankrike tänker man tydligen mer på de svenska supportrarna på plats i USA.

”Sveriges supportrar har ett välförtjänt rykte om sig att resa i stora skaror till internationella mästerskap och skapa en mäktig stämning på läktarna. Blågults fans är kända för sin vänliga inställning och hjärtliga jargong, och umgås ofta med motståndarsupportrar i en positiv atmosfär.”, skriver den franska sajten Get Football News France.

Svenska supportrar i Dallas. Foto: Bildbyrån

”Kanna på”

”Blågults” numera klassiska läktarramsa ”Kanna på” har tydligen nått hela vägen till Frankrike och Paris gator.

”En av de mest klassiska läktarsångerna är ”Kanna på”, en hyllning till ölkannor som fortsätter att fyllas på – ett tydligt tecken på svenskarnas uppskattning för en öl eller två. I sången sjungs också raden: ”Vi kommer med hundratusen man.” Även om någon ny vikingainvasion knappast är att vänta i USA lär en stor gulblå supporterskara finnas på plats under fotbolls-VM.”, skriver den franska sajten.

Matchen mellan Frankrike och Sverige startar klockan 23:00 (svensk tid) på tisdagskvällen.