Franskt glädjebesked inför Sverige-matchen

Didier Deschamps missade Frankrikes match mot Norge.

Nu är förbundskaptenen tillbaka inför sextondelsfinalen mot Sverige.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps lämnade VM för att delta på sin mammas begravning. Han missade därför den sista gruppspelsmatchen mot Norge.

Enligt franska RMC Sport kommer glädjande besked för Frankrike. Förbundskaptenen är tillbaka med landslaget i USA och kommer att hålla i lördagens träning inför sextondelsfinalen mot Sverige.

Sextondelsfinalen mellan Sverige och Frankrike startar klockan 23:00 tisdagen den 30 juni.