Fyra personer skjutna i samband med VM-match

Mötet mellan Frankrike och Norge har fått en skugga över sig.

Efter matchen blev minst fyra personer skjutna.

Detta rapporterar ABC.

Foto: Bildbyrån

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Efter matchen mellan Frankrike och Norge i Foxborough uppstod tumult. I samband med att publiken lämnade arenan ska flera skottlossningar ha ägt rum, enligt den lokala polismyndigheten.

Enligt amerikanska ABC har åtminstone fyra personer blivit skjutna. Samtliga är förda till sjukhus och deras läge är i dagläget oklart. Inga arresteringar ska ha skett i samband med händelserna, enligt ABC.

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