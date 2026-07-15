Galatasarays prislapp för att släppa stjärnan i sommar

Davinson Sanchez bar bindeln för det Colombia som charmade i VM-slutspelet tills det blev ett bitternt straffuttåg mot Schweiz.

Enligt colombianska AS kommer Galatasaray inte att släppa mittbacken för mindre än 35 miljoner euro i sommar.

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Det var för snart tre år sedan som Galatasaray värvade Davinson Sanchez från Tottenham där han gjorde 143 matcher.

Väl i Istanbul har colombianen blivit en bärande spelare samtidigt som han gjort stor succé i landslaget.

2024 bar han Colombia till final i Copa América och nu i VM var han kapten för ett av gruppspelets mest underhållande lag som vann gruppen före Portugal.

Efter sextondelsfinalens avancemang mot Ghana tog det dock slut i åttondelsfinalsrundan mot Schweiz i ett dramatiskt straffsparksavgörande där Sanchez var en av straffsumparna.

Det gör dock inte att han inte är hett villebråd efter sina fina insatser i VM men för att Galatasaray ska gå med på att släppa 30-åringen i sommar ska de ha som minst 35 miljoner euro, närmare 400 miljoner svenska kronor. Detta skriver colombianska AS.