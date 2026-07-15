Går hårt åt domaren: ”Vill inte vara en gnällspik”

Didier Deschamps var besviken efter semifinalen.

Under presskonferensen ställde han en fråga till reportrarna.

– Tycker ni att domaren höll nivån som krävs för en VM-semifinal?

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Det blev ingen tredje raka VM-final för Didier Deschamps och Frankrike. Spanien visade sig var numret för stort och de reagerande europamästarna van komfortabelt med 2–0.

Efter matchen väljer den franska förbundskaptenen att rikta kritik till domaren Iván Barton. Han var däremot nöjd med de övriga i domarteamet, där bland annat svensken Glenn Nyberg ingick.

– De assisterande domarna var toppklass. Jag pratade med dem och de höll med mig, säger Deschamps till BEiN Sport och fortsätter.

– Nu vill jag fråga er, för jag vill inte framstå som en gnällspik bara för att vi förlorade. Men tycker ni att domare höll nivån som krävs för en VM-semifinal? Det kan ni svara på för det tänker inte jag göra.

Frankrike fick en straff emot sig tidigt i den första halvleken efter att Lucas Digne sparkat ner Lamine Yamal. Mikel Oyarzabal konverterade straffsparken och la grunden för den spanska segern.

För Frankrike väntar nu en bronsmatch på lördag. Det kommer också vara Didier Deschamps sista som fransk förbundskapten.