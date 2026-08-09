Kalmars smäll: Gustafsson skadad – igen

Carl Gustafsson kommer inte till spel mot IFK Göteborg. Mittfältaren har åkt på en ny skada.

Det meddelar klubben.

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Kalmar FF gästar IFK Göteborg på Gamla Ullevi under söndagen. Bara timmar före avspark kommer smålandsklubben med ett tungt besked – Carl Gustafsson är skadad igen.



Mittfältaren missar matchen efter att han åkt på en smäll mot huvudet, meddelar Kalmar på sin hemsida. Hur länge Gustafsson blir borta återstår att se.



Det är inte första gången Carl Gustafsson åker på en skada. Mellan 2023 och 2025 var han borta i 29 (!) månader i sträck. 2026 har Gustafsson har spelat samtliga matcher från start, sedan han kom tillbaka från en annan skada i maj.