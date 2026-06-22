Glädjebeskedet: Engelske stjärnan tillbaka i träning

Positiva nyheter för England.

Den offensive stjärnan Bukayo Saka är tillbaka i träning.

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England inledde VM med att besegra Kroatien med 4–2. På tisdag väntar Ghana och nu kommer glädjande besked för förbundskapten Tomas Tuchel och resten av laget.

Bukayo Saka, som tidigare tränat själv på grund av en skadekänning i hälen, var tillbaka med resten av laget inför matchen mot Ghana, enligt BBC.

Tuchel har däremot tidigare bekräftat att Saka inte kommer att starta matchen.

England-Ghana startar klockan 22.00 den 23 juni.