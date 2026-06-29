Gyökeres tipsar rivalen: ”Bara att njuta”
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Norge möter Elfenbenskusten i Dallas-värmen.
Viktor Gyökeres tipsar grannlandet om hur hettan ska hanteras.
– Det tar ett tag av vänja sig men det är bara att njuta av solen, säger han till Aftonbladet.
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Innan Sverige kliver in i sextondelsfinal mot Frankrike, ställs Norge mot Elfenbenskusten på AT&T Stadium i Dallas. Arenan har varit Blågults ”hemmaplan” i gruppspelet och inför Norges match väntas det bli väldigt varmt.
Den svenska anfallsstjärnan Viktor Gyökeres tipsar norrmännen hur värmen hanteras på bästa sätt.
– Testa poolen, smörj in dig och använd AC:n på rummet, säger Gyökeres till Aftonbladet och fortsätter:
– Det tar ett tag av vänja sig men det är bara att njuta av solen.
Gyökeres menar att han själv trivs i det varma klimatet.
– Det känns som att man trivs i värmen och i USA. Det känns bra med fysiken.
Norges match mot Elfenbenskusten startar klockan 19:00, tisdag den 30 juni.
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